盧秀燕到洲際棒球場慰勞中信兄弟全體隊員，關心選手練球及目前狀態。（台中市政府提供）

中職總冠軍賽周末開打，盧秀燕預祝中信兄弟勇奪總冠軍。（台中市政府提供）

中華職棒32年總冠軍賽，將於11月27日在台中洲際棒球場開打，地主隊中信兄弟以上半季冠軍及全年勝率第一之姿迎戰統一獅。市長盧秀燕力挺中信兄弟，23日前往洲際棒球場為全體隊員加油打氣，預祝中信兄弟奪下總冠軍。

盧秀燕到洲際棒球場慰勞中信兄弟全體隊員，關心選手練球及目前狀態，並致贈全隊水果禮盒，球隊也回贈為球迷準備的限量加油球衣、口罩、毛巾。盧秀燕表示，今天中信兄弟回贈的球衣是球隊準備給專屬球迷的，今天新亮相而且主題是「Light it up」，代表疫情後全新開始，希望點亮球迷熱情，讓各個地方亮起來。

盧秀燕說，總冠軍賽即將開打，中信兄弟是台中在地球隊，很開心中信兄弟打進總冠軍戰，全體市民、市府都會成為中信兄弟最佳後盾、啦啦隊加油團，有信心中信兄弟今年一定可以拿下總冠軍！中信兄弟總教練林威助則感謝盧市長的加油，並說「總冠軍賽一定會全力以赴」。

媒體詢問盧秀燕是否比照去年與副總統賴清德打賭冠軍戰。盧秀燕說，她要想一下，不過最重要的是希望大家專心一致團結起來，幫中信兄弟加油打氣。

運動局長李昱叡表示，盧市長上任後市府積極與中信兄弟合作，攜手推出台中市民專屬優惠方案，並以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」3大主軸合作，除讓棒球運動在台中深耕發展，也藉由棒球周邊產業經濟效益帶動城市觀光，如台中捷運與中信兄弟在崇德文心捷運站聯合打造的主題車站，讓人宛如置身其境，更是棒球迷的熱門打卡景點。