中風之後的患者，經常會面臨到身體半側癱瘓，由其是手部肢體控制困難，導致生活上諸多不便，衛生福利部南投醫院職能治療師賴士鋐指出這時可使用「動態副木」進行手部功能復健，配合復健計畫，成效良好。

那動態副木是什麼？賴士鋐指出，動態副木是由靜態的基座和有彈性的結構所組成，彈性結構可輔助手部做被動或主動動作，並且能在做動作的過程中提供阻力，針對縮短的肌腱提供牽拉，以幫助肌張力正常化，維持或增加軟組織的可延展性，減輕攣縮造成的疼痛並改善功能，幫助關節正確擺位，預防或矯正變形等等。

賴士鋐表示，中樞神經疾病（如中風、腦外傷、腦性麻痺、脊髓損傷等）及周邊神經疾病（如臂神經叢拉傷、假日症候群、橈神經受損等)，常見手部無法自主手指張開動作，動態副木可有效輔助患側手腕手指伸展伸直，誘發主動動作、輔助手部運動功能，並可作為居家訓練使用，協助日常生活功能演練。

南投醫院提醒患者，應配合復健科所設計安排的復健計畫進行復健練習，職能治療師會依據患者的狀況，適時的規劃與調整，遵循正確、而且有幫助的復健方式，相信能夠提升患者復健效果。