重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案，將於12月18日投票，其中「珍愛藻礁」公投，引發各界對桃園大潭藻礁生態，以及對天然氣第三接收站的關注。根據一份網路民調顯示，有近7成網友認為三接應該遷離大潭藻礁海岸及海域。

入口網站《YAHOO》以「公投第20案『三接遷離』，你同意嗎？」為題進行網路投票，並詢問網友，「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」投票時間為11月23日至27日，截至23日晚間7點，已有超過4千名網友參與投票，結果顯示，同意的有67.8%，不同意的則有23.4%，另外有8.8%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

該民調也詢問網友，同意「三接遷離」的最重要理由，「大潭藻礁7千年才能形成，是全球獨特地景」53%、「大潭風浪大，不利天然氣穩定供應」3.3%、「大潭位於海嘯潛勢區，一旦發生事故，容易波及周圍工廠」4.1%、「三接鄰近野生動物保護區，開發影響當地物種」5.1%、「我反對此案」22.7%、 其他3.6%，另外有8.2%網友沒表示明確意見。

至於不同意「三接遷離」最重要理由的部分，「觀塘工業區最符合能源轉型需求方案」5%、「第三接收站採用迴避替代修正方案，觀塘潮間帶可保留現況」12.9%、「國際尚未發生天然氣儲槽爆炸事故，風險水準低」2.4%、「中油公司已依法取得開發相關許可，且皆依許可承諾推動生態保育」7.7%、 「我同意此案」49.5%、其他8.5%，另有14%網友沒表示明確意見。