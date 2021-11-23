新北市教育局變身藝廊，透過引用義大利烏菲茲美術館的歷史典故（烏菲茲即為英語OFFICE的譯音），開辦「烏非茲美術館」，今年邁入第二年，在教育局走道、走廊等公共空間，展出永平高中學生以「藝遊．新視界」為主題，創作46幅富含人文溫度的畫作，展期至明年5月31日。
高三同學林莫凡將自己崇拜創作音樂人王加一入畫，融合小王子故事情節，創作「喧囂世界，平凡又特別的他」，傳達年輕世代創作者的文化語彙與情懷寄託；高二同學盧韻方作品為「解封」，以疫情之下人類與動物之間角色置換的趣味想像為題，人類關在屋內，動物在外面自由自在很開心，因為終於有安靜的時刻可以生活，形成對比；高一的同學林克以「巷弄一隅」為題，將新北這座城市中隨處可見的巷弄街道美景化作色彩，傳遞靜謐祥和的日常生活氛圍。
永平高中校長沈美華表示，永平秉持開辦優質教育初衷，讓愛好美術種子在高中奠基與深化，在每一張畫作裡，看到時間積累，也看到想法與創意萌發，師生用雙手與媒材磨合，展現出強大的創作能量，感謝教育局提供這麼棒展示機會，讓學生有個能自由揮灑的空間。
教育局表示，烏非茲美術館將原本制式辦公空間，變身成為學子們揮灑創意具美感的展覽場館，去年由三重高中以美麗新北展為題，用水彩畫及陶盤展出大獲好評，今年由永平高中接棒，以新北市名勝景點與文化內涵進行藝術創作展演，並運用水墨、彩繪及創意多元媒材表現自我創意巧思，使觀眾感受青年學子的創作活力，也看見新北藝術教育的精采與感動的成果。
教育局長張明文表示，新北推動美感教育，希望用藝術豐富學生生命、增添人文情懷，充滿畫作點綴後的辦公空間變身為五彩繽紛的藝術廊道，透過藝術創作過程激發學生更加珍愛新北在地社區，藉由藝術深耕與跨領域連結，達到「幸福新北教育，扎根適性國際」的永續目標。
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