永平高中高二同學盧韻方以疫情之下人類與動物之間角色置換的趣味想像為題，創作「解封」主題引發不少觀者共鳴。（陳慰慈攝）

新北市教育局長張明文與展出畫作的永平高中學生合照。（陳慰慈攝）

新北市教育局變身藝廊，透過引用義大利烏菲茲美術館的歷史典故（烏菲茲即為英語OFFICE的譯音），開辦「烏非茲美術館」，今年邁入第二年，在教育局走道、走廊等公共空間，展出永平高中學生以「藝遊．新視界」為主題，創作46幅富含人文溫度的畫作，展期至明年5月31日。

高三同學林莫凡將自己崇拜創作音樂人王加一入畫，融合小王子故事情節，創作「喧囂世界，平凡又特別的他」，傳達年輕世代創作者的文化語彙與情懷寄託；高二同學盧韻方作品為「解封」，以疫情之下人類與動物之間角色置換的趣味想像為題，人類關在屋內，動物在外面自由自在很開心，因為終於有安靜的時刻可以生活，形成對比；高一的同學林克以「巷弄一隅」為題，將新北這座城市中隨處可見的巷弄街道美景化作色彩，傳遞靜謐祥和的日常生活氛圍。

永平高中校長沈美華表示，永平秉持開辦優質教育初衷，讓愛好美術種子在高中奠基與深化，在每一張畫作裡，看到時間積累，也看到想法與創意萌發，師生用雙手與媒材磨合，展現出強大的創作能量，感謝教育局提供這麼棒展示機會，讓學生有個能自由揮灑的空間。

教育局表示，烏非茲美術館將原本制式辦公空間，變身成為學子們揮灑創意具美感的展覽場館，去年由三重高中以美麗新北展為題，用水彩畫及陶盤展出大獲好評，今年由永平高中接棒，以新北市名勝景點與文化內涵進行藝術創作展演，並運用水墨、彩繪及創意多元媒材表現自我創意巧思，使觀眾感受青年學子的創作活力，也看見新北藝術教育的精采與感動的成果。

教育局長張明文表示，新北推動美感教育，希望用藝術豐富學生生命、增添人文情懷，充滿畫作點綴後的辦公空間變身為五彩繽紛的藝術廊道，透過藝術創作過程激發學生更加珍愛新北在地社區，藉由藝術深耕與跨領域連結，達到「幸福新北教育，扎根適性國際」的永續目標。