基隆市政府觀光及城市行銷處為創造郵輪經濟，推出「基隆船員摺頁」，從船員視角重新認識基隆這座海港城市，內容包括四款在地主題路線，希望透過不同角度帶給遊客全新感受。
市長林右昌指出，在基隆港進出的郵輪，除了載送本國、外國旅客，郵輪上船員也是重要的觀光旅客來源，每艘郵輪都有上千位的船員及服務人員，會在靠港後到市區消費或是觀光，為地方創造郵輪經濟。
觀銷處長曾姿雯表示，基隆港是北台灣首要航運的樞紐， 為呈現海港文化下的基隆樣貌，推出「基隆船員摺頁」，以船員視角重新認識基隆為主軸，推薦4款在地主題路線、船員喜愛的各式景點、宗教廟宇、酒吧、異國多元文化及過去海外舶來品交易中心的委託行街區等，希望透過不同角度帶給遊客全新感受。
4款路線分別為，「尋訪孕育海洋之都的起點-溫暖派旅遊」、「航向溫暖海派的在地文化-質青派旅遊」、「往返多元的異國風情-異國派旅遊」、「大啖屬於基隆的港味-動吃派旅遊」等，依據主題挑選具代表性的城市亮點，如祀奉海神媽祖的慶安宮、以「海洋」為意象的獨立書店，展現基隆各種風貌。
曾姿雯指出，為讓大家有新的體驗，每張「基隆船員摺頁」都有觀景窗，即日起只要透過摺頁觀景窗拍攝介紹路線中任一景點或美食，並上傳至基隆旅遊網臉書活動貼文留言區，即可參加抽獎活動。
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