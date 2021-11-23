財政部今日找六都及新竹縣、新竹市開會，討論未來可適度採用房屋稅的差別稅率，除了台北市實施差別稅率外，台南市也正推動中。

其他新北市、桃園市、台中市、高雄市以及新竹縣、市，財政部希望這些外界認為「房價漲幅」比較高的縣市，可以跟進採行。目前4都和新竹縣、市皆表態都可以努力看看，但還是要經過地方議會通過個縣市的《房屋稅徵收率自治條例》修正案，才可能成行。

台北市自2014年起已經實施囤房稅，非自住2戶以下者均按2.4％、3戶以上者則按3.6％。台南市《台南市房屋稅徵收率自治條例》則在審議中，自2022年7月起針對非自住房屋5戶下每戶課徵2.4％、6戶以上每戶課徵3.6％。

財政部也請台南市分享如何推動囤房稅，台南市基本剔除公有房屋、勞工宿舍、公立學校的學生宿舍、共同共有等，避免傷及無辜。

此外，針對提高囤房稅率1.5％到3.6％的上下限問題，財政部已經發函，調查要求各縣市的看法與意見，各縣市預計週五(26日)回函。

高雄市正在評估是否要推動囤房稅，高雄市財政局官員表示，隨著台積電預計要到高雄設廠，房價確實上漲不少，正在審慎評估擁有3戶以上非自住房屋者，是否應該採行差別稅率。根據統計，高雄市內大約106萬戶，屬非自住大約8.4萬戶。

但是高雄市如果要推動囤房稅必須符合3原則與條件，包含自住房屋須不受影響、落實居住正義以及房東不能轉嫁成本給租戶。