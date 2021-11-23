為了迎接大魔王公報來臨，壽險業近三年發出的現金股利，占其前一年獲利都不到10％，2021年共六家壽險公司獲准發放現金股利共119.66億元，僅占2020年壽險業稅後獲利的5.73％，但已是近三年新高比率，今年前9月壽險稅後獲利達3389億元，大型壽險公司都要爭取明年發現金股利，一旦成功，2022年壽險發出現金股利金額可能創歷年新高。

2021年僅富邦人壽獲准發出74.4億元現金股利，中國人壽發19.92億 元，安聯人壽發11.2億元，康健人壽發6.46億元，合庫人壽發3.85億 元，保誠人壽約發4.83億元，共119.66億元，若以六家壽險公司2020年稅後合計賺827億元來看，現金股利發放率約14.5％，其中富壽、中壽約12％左右，外商壽險或以投資型保單為主的公司，發放率最高可逾6成，最少也有25％。

主要是各壽險公司保單結構不同，若舊有高利率保單越多或利變保單銷售越多的公司，越會被要求保留獲利在帳上；另外如實現未到期債券資本利得越多，可分配盈餘亦會越少，所以2021年壽險公司都儘可能靠賣股獲利，並多賣投資型保單。

國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司今年前9月稅後獲利3137億元，若能配現金股利12％，六家公司就有376億元，即便有些公司未能申請發放現金股利，加上外商壽險，估計2022年壽險業現金股利有望突破200億元、甚至逼近300億元，應會是歷史新高。

金管會嚴格把關現金股利，主要是因為國際間IFRS17（保險負債會計公報）在2023年1月將正式上路，金管會雖拍板台灣保險業會延後三年，即2026年1月1日才接軌，但要求各公司2023年同樣要「就定位」，將準備金逐步「提滿提好」，且因為要因應利率波動的風險，金管會希望壽險公司將獲利儘可能保留在帳上、提列特別盈餘公積，以支應未來接軌需要。