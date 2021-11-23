由於產險車險第三責任險損率都逾80％，賣愈多賠愈多，2022年第三人責任險費率恐續漲。

依保發公佈之費率調幅，各家業者109年起皆陸續調整商品費率，各公司每年定期檢測商品費率，因今年年初有針對「第三人責任保險(自用)-財損」微調保費，由於第三人責任險損率仍高，據產險業者透露，尤其是自用小客車第三人責任險財損2022年會續調高。

富邦產險表示，依照保發中心109年所揭露之市場第三人責任險損失率為83.84％，預估2022年市場費率估計可能會調漲5％~10％。各家保險公司是否要調整費率仍需視其三年之損失率發展狀況再做決定。

若將觀察時間拉長，依保發資料統計，近三年第三人責任險-體傷損失率逾7成，財損損失率更高達逾9成。國泰產險表示，依法令規定，保險公司每年須定期進行費率檢測，當實際損失率與預期損失率之差異超過標準時，則需調整費率，因此如個別公司第三人責任險損失率有較高情形，未來需調漲保費，以反映實際損失率。

車險占比高的和泰產險對於該公司2022年第三人責任險是否調升的議題，和泰產險表示，今年中受疫情警戒影響，國人大幅減少出門機會，用車量下降，車險損失率雖有下降，但隨著疫情解封，旅遊潮漸興，自行開車者增加，連帶影響交通事故件數增加，車險損失率也因此有上升趨勢。今年度至第三季第三人責任險損失情形整體平均還算穩定，和泰產險會持續評估各車種損率，有車種會調升，部分車種也有調降的空間，因為有的會調升、有的會調降，預估該公司2022年度整體第三人責任險費率調幅應不會太大。