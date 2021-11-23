AppWorks跟投新加坡金融科技新創Pace，向市場募資4000萬美元，作為支持其「先買後付」（BNPL）商業模式前進台灣的擴張計劃，與日本、韓國同步。

新加坡金融科技新創公司Pace，以「先買後付」（BNPL）商業模式拓展新加坡、馬來西亞、香港和泰國等市場，23日完成A輪募資4000萬美元，投資方來自新加坡、日本、韓國、印尼、台灣，台灣由之初創投AppWorks跟投，新加坡大華銀行旗下創投基金UOB Venture Management亦參與投資。

Pace的A輪投資者包括日本的Marubeni Ventures、韓國的Atinum Partners、台灣的AppWorks、印尼的Alpha JWC，以及新加坡的UOB Venture Management、Vertex Ventures Southeast Asia和Genesis Alternative Ventures 。

獲得本輪投資後，Pace已是新加坡成長最快的跨區域 BNPL 提供商。新資金將用於擴大技術、運營和業務發展，爭取在2022年使成交總額周轉率達到10億美元，並在未來12個月內讓使用戶群增長25倍。

「先買後付」（BNPL）的消費模式在疫情期間自歐洲快速崛起，通常是消費者可以把一次消費的訂單，分為三次免息付款，作為BNPL平台的主持方，Pace可以作到面向線下及線上店家時，為客戶匹配適當的消費限額。Pace表示，公司的目標是建立一個可以輕鬆跨國／區運作的銀行引擎，幫助商家提高銷售效率，同時為消費者提供可持續消費選擇。

Pace公司方表示，僅用一年的時間，就成長為泛亞地區的BNPL供應商，有希望在2022年達到10億美元的成交總額周轉率。Pace創始人兼首席執行長 Turochas T Fuad 表示，亞太地區有望成為世界上增長最快的BNPL市場。