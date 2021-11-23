매일 얻어맞고 욕먹고! 북한 여군들의 힘든 군인 생활! [오늘의 북한]

南韓YouTube頻道「阿里郎day」近期公布一系列影片，揭露北韓女兵在邊境營區面臨衛生與其他生活條件極度惡劣、遭男性官兵粗魯對待等慘況；《每日北韓》（Daily NK）日本版則透露，北韓近年開始強制女性服兵役，而這些女兵在軍中不僅吃不飽，還經常被長官要求提供性服務。

「阿里郎day」專門提供來源未知的疑似北韓實際生活影片，該頻道近期公布一系列駐防邊境的北韓女兵生活影片，可見當地生活條件極度惡劣，女兵們住在十分簡陋的土造房屋或茅草屋中，露天做飯、如廁甚至洗滌身體，甚至只能用布料代替衛生棉。

另外，這些女兵也經常遭到粗魯對待，在「阿里郎day」的多部影片中，可見蹲在地上的女兵被男性官兵踢屁股，或女兵在訓練中疑似表現未獲認可，一旁監督的男性長官便上前猛踹等。

《每日北韓》日本版報導，北韓由於面臨兵力不足，2019年4月起開始對年滿18歲、身高超過150公分、體重在48公斤以上的女性進行徵招，要求其接受6至8年的兵役，稍後則縮短至5年，不過擁有體育、藝術等特長或將進入大學就讀者可豁免。

該報透露，此政策不僅導致工廠、合作農場等依賴年輕女性勞動力的設施難以運作，在長期由男性主導的軍事體系中突然加入大量女兵，也讓其地位十分危險，經常發生男性長官以推薦入黨、改善待遇為藉口，強要女兵提供性服務的事件。另外，北韓軍隊本就面臨嚴重的糧食不足問題，曾發生過餓壞了的官兵襲擊民家或農場，甚至越境至中國大陸尋找食物等狀況。