基隆市議員童子瑋聯合葛承澐老師號召眾多企業單位共同做愛心。（市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

疫情過後，不少產業受到衝擊，許多弱勢家庭面臨斷炊窘境，基隆市議員童子瑋聯合葛承澐老師號召眾多企業單位共同做愛心，今天上午親至仁愛區公所捐贈1批愛心物資，包括米、罐頭、等民生必需品，請託轉贈給區內的低收和中低收入戶，陪伴他們度過難關。

參與愛心物資捐贈活動獲得各大企業單位的響應，包括鴻裕國際有限公司、國際獅子會300A1區大稻江獅子會、日月星國際企業有限公司、承澐有限公司、莎特企業有限公司、玄德空調工程有限公司、永益診所、昇煌電腦資訊有限公司等。

仁愛區公所區長林文琛除了對各界愛心表達感謝，也提及，社政課已陸續寄出通知單，各項物資預計於11月30開始發放。

童子瑋表示，社會的愛心與關懷是需要連動與傳遞的，從2018年在仁愛之家認識到熱心公益葛承澐老師，不管從偏鄉服務到都市弱勢，她都從不缺席，這次老師率先付出行動、號召各界力量，也感謝各企業單位的力挺相助，協助弱勢民眾緩解燃眉之急，期待這次的物資捐贈是一個善的開端，未來會有越來越多的單位加入愛心的行列，讓弱勢不斷炊，餐餐有飯吃。

此外，葛承澐也領銜玉山菊元合奏團到成功國小提供一場心靈饗宴、希望之歌，為基隆學子散播愛的種子。