節能減碳、減塑膠，不剩食、不過度浪費，紙風車文教基金會近期將舉辦「2021台灣永續行動周」親子園遊會，透過戲劇表演、互動展覽和遊戲，推廣永續環保愛地球觀念，在前導影片裡，除了邀請演員林美秀、陳竹昇飾演一對夫婦，立法院副院長蔡其昌也參與一角，飾演對兩人提倡環保意識的客人，被夫婦倆「打」到貼藥膏，戲劇效果十足。

在影片裡只見蔡其昌到夫妻倆家中作客，陳竹昇以最高規格招待貴賓，電燈、冷氣、電風扇、進口美食樣樣都來，林美秀氣得破口大罵，二人飆戲大呼過癮。最後導演李永豐也亂入軋一角，扮演支持小農但使用大量塑膠袋不環保的友人，蔡其昌則又好笑又無奈。

紙風車文教基金會表示，2021台灣永續行動周透過戲劇教育和互動遊戲等方式，希望孩子從小培養起環保意識，讓永續成為生活習慣。活動原定於今年六月，因應疫情延至12月4日至5日，在國父紀念館中山公園廣場舉行，到時紙風車劇團也將會有表演節目，以環保劇演出響應「永續行動周」活動，讓氣候變遷議題透過戲劇形式扎根在孩子心中，透過親子活動，讓氣候變遷議題能在台灣向下扎根。