車上也起出球棒。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦23日親頒獎表揚桃園警分局專案小組，大讚展現警察維護治安的能力。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦23日親頒獎表揚桃園警分局專案小組，大讚展現警察維護治安的能力。(蔡依珍攝)

警友辦事處主任簡寶鋐也頒發獎勵金給中路派出所長吳建霖。(蔡依珍攝)

桃園一間茶行老闆，22日深夜遭6名男子闖入開槍示警後擄走、勒贖500萬，一路換車、打轉規避查緝，桃警團隊鍥而不捨，8小時內即救出肉票，還在車上起出5把手槍、30發子彈、防彈背心及毒品等，免除一場火拚，市長鄭文燦23日親頒獎表揚，大讚展現警察維護治安的能力。

桃園一間茶行蔡姓老闆疑因財產頗豐遭30歲的林姓前員工覬覦，林男從各地找來同伴後，22日晚間上門朝茶行沙發開1槍示警，隨即擄走老闆分乘2車逃往新北市，桃園警分局偵查隊與中路派出所獲報，立即組成專案小組，以車追人，一度因一行人換車逃逸而跟丟，成員之一的33歲楊男甚至駕車持續繞行周邊高速公路聲東擊西。

桃警最後查出他們與新北市萬里區有地緣關係，兵分二路，邊追車、邊到萬里埋伏守候，終在當地某旅館一舉逮到6嫌，救出僅頭部有輕微擦傷的肉票，同時起獲5把上膛的改造手槍、30發子彈、3把開山刀、球棒、防彈背心及毒品安非他命、咖啡包。

鄭文燦說，涉案6嫌全都非桃園人，來自各縣市，且都有幫派、刑案等前科，被逮後對案情避重就輕，推託是因債務糾紛要和被害人協商，但卻坐擁強大火力，防彈背心甚至號稱能阻擋步槍，大讚桃園分局不費一槍一彈、8小時內就破案，展現警察維護治安的能力，也讓市民放心。

獲釋的蔡男則說雙方曾合夥開過當鋪，但沒有金錢交易糾紛，不解為何被擄，全案依擄人勒贖、傷害、妨害自由、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送偵辦。

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