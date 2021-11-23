四十年來最早報到的冷氣團讓全台冷颼颼，助攻最後一波百貨周年慶保暖商機噴發；目前進入第二周的新光三越台北站前店即指出，包括大衣、冬被買氣均增5成，而京站預計24日開打周年慶，看好冬衣買氣增溫，下周12月1日開跑周年慶的SOGO天母店，男女裝預購已呈50％成長。

京站總經理柯愫吟指出，五倍券助攻，看好今年周年慶的服飾業有望動更快，京站24日起至12月26日周年慶期間不僅全館六折起，全館3800送400、再刷中國信託或台新7600送800，總回饋率高達21％，近期天氣轉寒冷也讓冬衣與運動休閒、大家電業績衝高，力拚全檔一成成長。

SOGO百貨營業副總吳素吟22日才結束台北店、中壢店與高雄店周年慶，其中除了中壢店業績創歷史新高，台北店亦達標逾60億以上，吳素吟說，最大動能除了五倍券，天氣幫了大忙，在12周年慶期間都是陰雨轉涼，而緊接著天母店、新竹店預計12月1日、2日接棒開打，尤其是天母店，預購狀況就呈現男女裝業績增長50％，尤其是大衣、家電、家用冬被等，已積極從其他結束周年慶分店調貨，以滿足天母店年底周年慶與耶誕節送禮需求，天母店預計全檔目標是超越去年11億元目標。