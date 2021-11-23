永光(1711)出貨持穩推進，10月營收年增14％，自結營業淨利2625萬元，稅前淨利4425萬元，均較去年同期翻倍復甦；前10月營收年增20％，營業淨利年成長476％，稅前淨利5.54億元，年增247％，每股稅前盈餘1.01元。

此外，受制出貨、業外收益趨緩，長興（1717）10月營收月減4.31％，但較去年同期成長13.67％，自結稅前盈餘2.74億元；前10月稅前盈餘39.39億元，年增51.43％，每股稅前盈餘3.18元。

長興雖然下半年合成樹脂需求減緩，且產品調價幅度不及原物料漲幅，不過，伴隨特化、電子材料成長助力下，前10月營收416.35億元，年增37.96％，營業利益35.89億元，年增43.9％，稅前盈餘39.39億元，年成長51.43％。

長興表示，合成樹脂價格逐步調漲反應成本，毛利率略有改善，市場需求及出貨量可望回溫；特化材料需求仍然熱絡；電子材料受惠高階PCB、IC載板需求強勁，真空壓模機仍是供不應求；乾膜光阻則隨PCB產業進入淡季，預期第四季出貨將趨緩。

永光今年各產品線全面復甦、增長，前10月特用化學品成長37％，表現最佳，其次為色料化學品、醫藥化學品及電子化學品分別年增19％、16％及12％，碳粉業務也一改衰退局勢，增長4％。

永光指出，半導體、顯示器產業這兩年有很好成長空間，持續開發更多下世代製程所需的功能性電子化學品，積極與兩岸下游業者共同開發市場。特化產品包括紫外線吸收劑、光安定劑、抗氧化劑、高分子可聚合型染料。後疫商機催化UVC紫外線殺菌應用，並開發出抗UVC水性塗料專用的光安定劑。