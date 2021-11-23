看好5G科技帶動元宇宙產業發展趨勢，高雄市政府繼日前與經濟部、消費性電子大廠HTC，聯手在高軟園區打造亞灣首座5G XR O-RAN實驗場之後，23日再攜手HTC、資策會，舉辦「邁向元宇宙5G高雄FLOW」HTC開發者大會暨創新交流會，吸引超過30家新創業者齊聚交流，從5G應用商角度，分享整合VR串流技術、專網應用服務、5G XR O-RAN實驗場及最新沉浸式VR眼鏡VIVE FLOW的未來應用，共同打造未來元宇宙。

高雄經發局長廖泰翔23日參加亞灣新創園區首場「邁向元宇宙5G高雄FLOW」活動，致詞指出，高雄市長陳其邁上任後，將創造就業及產業轉型列為優先政策，其中，產業結構轉型兩大方向，首先是半導體產業，高雄有世界最大封測廠日月光，加上未來半導體全球最大製造商台積電進駐，高市府會在半導體產業上，包含先進材料設備、IC設計等，繼續深耕與努力招商。

廖泰翔表示，除了半導體產業，另外就是5G AIoT產業，今年2月，總統蔡英文宣布中央將投入110億，在高雄進行5G AIoT園區的建設及開發，未來南部的亞灣，將引領高雄新科技、應用、服務落腳，高市府除打造5G專頻專網、服務應用空間等基礎建設，更感謝HTC協助打造5G O-RAN實驗室，提供各業者新科技開發平台。

針對近來科技產業元宇宙（Metaverse）話題大爆發，廖泰翔強調，全球最大的社群公司FaceBook改名為Meta，但，事實上，Metaverse早在1992年就在《Snow Crash》小說中出現，其中更預測因科技發展包括外送及虛擬服務產業將崛起，在外送業像是AWS、UberEat、FoodPanda等，都已融合在日常生活中，顯示Metaverse也已跟真實生活越來越接近。

廖泰翔表示，電影《駭客任務》中，每個人都要選擇吃下紅色或藍色藥丸，「期待HTC FLOW能成為高雄的藍色藥丸，帶領我們探索元宇宙的未知世界，從人機到人機人的互動，透過開發者大會讓大家一起創造相關內容及應用。

HTC VIVE企業解決方案資深副總經理鮑永哲指出，HTC持續深耕高雄，舉辦全台首場「HTC VIVE Flow開發者大會」，展示全新開發的虛擬展場，日前已應用於日本橫濱市亞洲智慧城市論壇（Asia Smart City Conference ASCC），讓世界各國看見全3D虛擬的橫濱市智慧城市展場，未來也將把元宇宙能量帶入高雄，與更多在地創新團隊合作開發應用服務。