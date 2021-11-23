日本創作歌手演員大原櫻子為她主演日劇《我只是想說喜歡你》創作獻聲主題曲，唱出預期美好戀情即將展開的輕快甜蜜情歌〈Popping Love!〉，與另一曲描繪戀人們分手的揪心苦澀和放手道別心境，略帶淡淡哀愁的抒情歌〈Greatest Gift〉，將兩種截然不同的詮釋方式呈現給樂迷，雙主打單曲《Popping Love!／Greatest Gift》24日搶先數位上架。

（以下內容含有劇透）大原櫻子在《我只是想說喜歡妳》飾演小時候常常受騙、擁有許多羞恥經歷，而非常討厭「謊言」的冴島千歲，因故辭去國小兼任教師的工作後，偶然進入演藝事務所任職，結果當了櫻井海音飾演的人氣演員「藤代瀨那」的經紀人。但瀨那私生活卻相當糟糕，有著「讓人深信謊言」的才能，她怒斥藤代不專一，結果自己卻被告白。myVideo日劇線上看播出中。

〈Popping Love!〉MV

《我只是想說喜歡你》