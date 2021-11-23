由身障朋友組成的嘉義縣放送頭車隊這幾天將進行活動宣傳。（呂妍庭攝）

由身障朋友組成的嘉義縣放送頭車隊這幾天將進行活動宣傳。（呂妍庭攝）

今縣府特別舉辦活動宣傳記者會，翁章梁帶領精心打扮的社福團體大小朋友在縣府大門前宣示，「平等參與，共創多元價值」踩街暨公益彩券嘉年華活動27日登場。（呂妍庭攝）

嘉義縣身障人口比例占全縣7.7％，縣府規畫27日上午在民雄國中舉辦2021嘉義縣國際身心障礙者日「平等參與，共創多元價值」踩街暨公益彩券嘉年華活動，今嘉義縣長翁章梁呼籲民眾多參與響應活動，盼各界都能以愛、關懷和包容的心，共同照顧身心障礙朋友。

今縣府特別舉辦活動宣傳記者會，翁章梁帶領精心打扮的社福團體大小朋友在縣府大門前宣示活動本周六登場，會中也特別頒發全國性競賽獲獎團體，分別為榮獲2020心智障礙者以繩相繫拉近距離拔河邀請賽，男女混合8人480公斤組冠軍的私立敏道家園；榮獲109年全國身心障礙國民運動會，田徑57級標槍金牌、鉛球銀牌及鐵餅銅牌的脊髓損傷者協會；以及榮獲台灣中區第20屆啦啦隊比賽-特優獎、機構組乙級─最佳團隊精神獎的私立一心教養院。

翁章梁說，你我有一天都可能成為身障者，國家對身障朋友的照顧程度有多高，是國家進步的指標，縣府會做好各項身障福利，照顧身障朋友的權益，照顧身障者就是幫助自己。

翁章梁進一步說明，透過踩街讓更多人關注、開始討論，同時也傳遞重要觀念，畢竟每個人都可能成為身心障礙者，有些人是天生身障，也有後天意外等因素導致，所以關心身心障礙者的權益就等同於關心我們自己。

社會局表示，27日當天除有近百攤市集園遊會，更規畫一系列精彩舞台節目、無礙趣味闖關暨CRPD小學堂、兒童氣墊樂園、自信拍貼機，以及公益彩券暨實踐成果展示區，還有高達200項獎品的超級好禮摸彩送等豐富內容。