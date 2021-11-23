桃園市明年度總預算23日送議會二、三讀，歷經黨團協商，拍板定案歲入1276億、較今年增加35億，歲出1410億、較今年增加32億，再創升格以來新高紀錄。（蔡依珍攝）

桃園市明年度總預算23日送議會二、三讀，歷經黨團協商，拍板歲出1410.5億，再創升格以來新高紀錄，僅刪減2.1億元、約0.15％，刪減比例也創市長鄭文燦上任7年來新低，無黨議員牛煦庭不滿三大黨團「河蟹」，退席抗議，鄭文燦則強調資本門支出近3成，感謝議員支持。

桃園市明年度總預算案歷經2周聯席審查，歲出被刪3億餘元、擱置16億餘元，23日二、三讀，議會循往例先黨團協商，最終決議刪除2.1億元，以去年創21萬人次、今年僅剩16萬人入場的桃園萬聖節被刪600萬為最大宗、剩下1350萬。

地景藝術節、新聞處綜合行銷費和補助桃園客家文化基金會各被刪500萬，分別剩下2500萬、5907萬和1500萬，加上研考會活動研究案、青世代多元觀點社群平台等零星預算，總計指定刪除3500萬，其餘1億7500萬由市府自行調整。

另有多項附帶決議，包括海岸垃圾清除費動支前要先將觀音保障村垃圾掩埋場覆網、市府全面檢討整併桃園各局處出版的15種刊物、青年節活動經費以3月29日來規畫、要先與國防部協調增設平鎮龍慈活動中心等。

爭議最多的世界客家博覽會2億元經費，經黨團協商全數恢復，牛煦庭當場發聲，直指今年初審議墊付案時，附帶決議「利用現有場館」和「撙節開支」形同虛設，預算無異議通過等同打臉議會，愧對市民所託，感嘆審查12天不如協商3小時，「以後乾脆早點協商早點決定！」退席抗議。

鄭文燦會後表示，桃園正處於建設高峰期，資本門支出達386億、占總數約27.43％，在六都名列前茅，其他像是教科文、經濟發展和社會福利都是成長期所必要，感謝全體議員支持和寶貴意見，會秉持開源節流、穩健財政的精神，善用每一分預算，落實在各項回應市民需求的工作中，讓建設多一點、福利多一點、桃園進步快一點。

無黨團結聯盟總召李家興說，今年是本屆議員最後一次審查預算，後年預算將由新議員審議，議員們力阻亂搞一通的消化性預算，像是因疫情延後舉辦卻和明年預算重複編列的地景藝術節等，另外客家文化基金會當時成立也明訂要自募財源，象徵性刪除500萬督促他們自己開源，強調所有活動都希望開源節流，不要淪於煙火式。

「明年會是最嚴厲的一年！」國民黨團總召蘇家明則提到明年將是鄭文燦最後一年任期，為避免市府擺爛，反向操作，砍最少預算，但會有更強而有力的監督，施政要讓人民有感，否則相信年底市民會用選票打成績。

主計處長林世杰說，明年度總預算案歲入原列1276億6100萬元，審議結果全數通過，較今年度增加35億8400萬元；歲出原列1412億6100萬元，審議結果減列2億1000萬元，核列1410億5100萬元，較今年度增加32億7100萬元，歲入歲出相抵差短133億9000萬元，以賒借收入彌平。