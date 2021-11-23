京站周年慶推出Relove柯夢波丹聯名款胺基酸私密潔淨凝露120ml、淨柔白桃美白賦活晶球凝露，原價2860元，獨家優惠價1560元。（京站提供）

百貨周年慶陸續登場，來到11月底當然少不了壓軸的京站時尚廣場周年慶，今年除了早於10月25日起就首推搶先實體的線上周年慶，明（24日）再正式推出實體與線上同步的「鈔狂拚有感，有房有錢有得玩」周年慶，延續了滿額抽豪宅、5000元儲值金以外，還加碼推出了總回饋高達21%的優惠、直播限定寒冬暖心寢具、冬靴最低下殺1.3折起，另再祭12月26日前滿5500元抽現在正夯的豪華露營遊。

京站因著上半年被疫情影響，人潮跟業績都有下滑的狀況下，今年周年慶不再走傳統路線，而是比過往提前了1個月開跑線上的周年慶，更特別在「京站LIVE購」等直播中祭出了萬件寢具、冬靴等最低下殺1.3折起優惠，11月24日、26日、28日，以及12月3日的直播期間，將推出限定「看直播抽商品贈券」活動，不僅有破萬元的寢具下殺至2500元有找，還有像史努比冬裝、品牌女鞋等直播限定優惠，線上消費滿千元，每場再抽500元商品贈券得主1名。

京站周年慶推出「京站LIVE購」直播限定的Dora Home 100%天絲雙人兩用被床包組，原價1萬2800元，明晚（24日）7點享直播價2499元。（京站提供）

京站周年慶推出「京站LIVE購」直播限定的HOYA CASA 星級飯店枕，原價3960元，明晚（24日）7點享直播價1280元。（京站提供）

至於明（24日）起至12月26日期間就首次祭同步線上下周年慶，推出了可累贈的當日全館滿3800送400、3C家電單筆滿萬送500，另首5日（24日到28日）滿萬再送500優惠，還有「每日一物」萬件商品驚爆價，包包配件、鐘表眼鏡、寢具、化妝品也推出指定櫃位最高享400元加碼贈活動，年底正好買新冬裝準備歡慶耶誕及除夕；而當日單筆滿1499元再享矽膠食物夾或北歐烤碗回門禮，化妝品、內衣、香水當日單櫃累滿6000則送日式竹蓋玻璃花茶壺，希望本檔能達到持平的目標。

京站周年慶推出「京站LIVE購」直播限定的PEANUTS史努比手舉高純棉寬版大學T，原價2580元，26日晚上7點享直播價1880元。（京站提供）

京站周年慶推出「京站LIVE購」直播限定的maru.a 百搭學院風針織V領背心，原價1980元，28日下午4點半享直播價1680元。（京站提供）

京站周年慶推出「京站LIVE購」直播限定的DN素面縫線粗跟靴，原價3480元，12月3日晚上7點享直播價1212元。（京站提供）