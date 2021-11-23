關於2024的總統大選，根據最新民調顯示，如果2024總統選戰，藍綠由侯友宜與副總統賴清德兩人對決，侯支持度為41.8%，賴支持度為38.6%，侯微幅領先，差距3.2%；若台北市長柯文哲參戰，則賴清德會反過來稍微領先侯友宜。不過，衛福部草屯療養院醫師沈政男分析指出，以侯友宜的性格，2024年可能不會參選，2024年總統大選可能是由賴清德、國民黨主席朱立倫和柯文哲對決。

根據《ETtoday新聞雲》公布的民調顯示，若2024總統選戰，藍綠由侯友宜與賴清德兩人對決，侯友宜支持度41.8%，賴清德支持度38.6%，侯友宜微幅領先，差距3.2%，屬膠著狀態。同時，該民調也提到，若是民眾黨主席柯文哲加入戰局，賴清德會以35.5%的支持度，微幅領先侯友宜支持度30.3%，差距5.2%，不過目前距離2024大選時間尚早，選舉態勢仍可能會有變化。

另外，根據該民調調查，若2024總統選舉是由賴清德與國民黨主席朱立倫兩人藍綠對決，則賴清德以45.9%的支持度勝過朱立倫28.7%的支持度，兩人差距17.2%。若柯文哲加入戰局，則賴清德支持度38.6%，柯文哲支持度25.5%，兩人差距13.1%，賴清德勝。

沈政男22日在臉書上表示，Ettoday的最新2024總統選戰民調，基本上跟其他以電話所做的媒體民調並沒有太大矛盾。而雖然各家民調都會把侯友宜放進去，「但，他就是不會選2024啦！」

沈政男認為，侯友宜是穩紮穩打的性格，不會被吆喝聲沖昏了頭，當然他有一個年齡越來越大的相對緊迫性，但其實也不是什麼大問題。先選新北市長連任，再徐圖未來，才是他的正道。

沈政男指出，賴清德現在看起來在民進黨裡是2024的第一人選了，當然鄭文燦也很想參選，這由他對民調的反應可知，但幾份民調都顯示他明顯落後賴清德。柯文哲一度在賴柯朱三角戰的民調裡，足以威脅賴清德，現在又被拉開；他其實是最早表態，卻是已經落後，但事實上在賴柯朱三角戰裡，他是第二名，只是如何繼續挖藍挖綠，讓自己趕上賴清德，必須好好想想。

沈政男也說，賴清德看起來穩紮穩打，既分享蔡英文的支持度，又不必涉入政黨惡鬥，等於以逸待勞。