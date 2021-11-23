持槍當街狙殺新北市新店何姓咖啡商的槍手黃泳群，案發後逃往大陸，亡命天涯，過往的身分遭起底；根據警方調查，出身高雄的黃男，10多年前犯下賭博、詐欺和竊盜等小型案件，還曾因酒駕被逮，屬於地方上的小混混，曾抓過黃男的高雄警方形容黃男「很平凡」，對他完全沒印象，沒想到他轉戰北部10年後，竟成心狠手辣的殺手！

家住新北市新店的何姓咖啡商，昨（23日）當街遭槍手行刑式槍決，導致何男頭、頸共中4槍，血濺街頭傷重不治；警方查出開槍兇嫌為34歲男子黃泳群，但黃嫌早一步搭機逃往大陸廈門。

犯下震驚全國的槍擊命案，黃嫌身分也隨之被起底；出身高雄的他，常在鼓山、前金、鳳山一帶活動，曾犯下毒品、賭博、過失傷害、詐欺等前科；黃嫌17年前還是17歲未成年時，曾和同夥攜帶搖頭丸和安非他命等毒品被警方查獲，因此被高雄少年法院判處2年6個月有期徒刑、緩刑3年，黃嫌不學好，從此誤入歧途。

少年沾染毒品的黃嫌，5年後，向郭姓男子佯稱「有好東西（愷他命毒品）要賣」，2人相約汽車賓館交易，黃嫌竟趁郭男上廁所之際，偷走郭男買毒的59萬現金，郭男憤而報警，黃嫌被檢方緩起訴處分，諭令須至社區提供40小時以上240小時以下的義務勞務，但黃耍賴被撤銷緩起訴，被法院改依竊盜罪判4個月有期徒刑，得易科罰金。

黃嫌後來常混跡賭場，曾在賭博網站簽賭美國和中華職棒，也曾在天九牌賭場賭博被抓，還曾因酒後駕車被警方查獲，但在高雄所涉案件多數為輕罪；未料，轉戰北部廝混，10年後膽識過人，竟成當街執行行刑式槍決的殺手。

曾抓過黃嫌的警方聽聞新店咖啡商人命案的槍手就是黃嫌，驚訝地問：「黃泳群就是那個殺手？」還有警方說，根本不記得他是誰，警方形容「黃當年犯小案，非黑道大咖也未加入幫派，過於平凡，所以對他根本沒啥印象」。