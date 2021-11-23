肘擊事件之後，詹姆斯(LeBron James)曾想要打電話給史都華(Isaiah Stewart)。根據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，詹姆斯沒有史都華的電話號碼，他試圖取得史都華的號碼並向他道歉，但不清楚後來是否真的聯絡上他。查拉尼亞說：「詹姆斯想表示他不是故意的，這種事不常發生在他身上，他是初犯，我們得把這算進對聯盟懲處的評估。」

詹姆斯被禁賽1場，挨打的史都華被禁賽2場，這是詹姆斯職業生涯首次遭到禁賽。湖人前鋒安東尼戴維斯(Anthony Davis)賽後說，詹姆斯當場就想對史都華道歉，但是史都華正在氣頭上難以接近。

ESPN名嘴史蒂芬史密斯(Stephen A. Smith)在他的節目《First Take》說：「我完全同意安東尼戴維斯的看法，詹姆斯過去並非骯髒的球員。但這個動作依然是骯髒的動作，揮舞自己的手肘，因此造成傷害，引發這起事件。」

史密斯認為詹姆斯的肘擊是骯髒動作，但他也指責史都華的反應太過凶暴，幾乎完全失控。「看他事發後的反應，我認為他應該要被禁賽好幾場。你不可以在比賽中那個樣子，他一路輾過好幾個球員和教練，有些還是年紀比較大的，他可能在中途傷到那些拉住他的人。」

前NBA球員傑威廉斯(Jay Williams)說：「詹姆斯應該禁賽兩場。你搶籃板的時候本來就該放低，他卻把手肘擺得很高，而且還手握拳敲下去，我認為這就該禁賽。」然而從聯盟公布的處分來看，似乎是史都華的違規情節比較重大。