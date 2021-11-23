2022年縣市首長大選明年即將登場，傳出國民黨副秘書長、台北市議員羅智強被徵詢可能「空降」參選高雄市長。對此，羅智強幕僚接受「中時新聞網」訪問則表示，「個人選舉的事，都等公投過後再說」。不過，據媒體揭露最新消息指出，先前也被點名參選高雄市長的立委高金素梅，竟忽然現身羅智強的夜宿活動，特地去探望他，讓羅智強感到相當驚訝。

羅智強、高金素梅。(圖/翻攝自 羅智強臉書)

為了宣揚四大公投，羅智強發起夜宿凱道49天，也為了拚公投宣傳，南征北討，引起政壇關注，也提高不少聲量，由於羅智強曾於高雄三民區參選過市議員，且曾就讀過中山大學，跟高雄淵源頗深，且幕僚團隊中，也有來自中山大學的辯論社學弟，與高雄方面仍保持接觸。進而傳出羅智強被黨內徵詢，有可能參選高雄市長。

值得注意的是，高金素梅過去也曾被外界點名，是出戰高雄市長人選的戰將之一，而她本身也傳出有意願赴艱困選區耕耘，進而她和羅智強的互動也引起外界注意。

據悉，羅智強19日赴台中中火夜宿，竟忽然現身並發表簡短演說，為羅智強加油打氣，因羅智強團隊事前並不知情，高金素梅的現身讓團隊又驚又喜，羅智強當時也表示，看到高金素梅為自己加油打氣，真的是超級高興，高金素梅也說，自己早就持續追蹤羅的臉書，也是她粉絲，後來雙方一致呼籲，年底4大公投事關台灣民眾的健康和安全，一定要投下「4個都同意」，兩人展現良好互動。

羅智強幕僚23日則向「中時新聞網」回應表示，兩人會面並沒有談到選高雄市長的事情，只有談公投的事情，個人選舉的事，都等公投過後再說，目前以力拚公投過關為主。高委員有提到她本來要去凱道，但看到羅智強在台中火力發電廠，就親自來了，事前並無約見。

高雄市長陳其邁日前受訪時，僅簡短一句話「沒有評論」。