板橋林家花園（林本源園邸）「光映綺想曲」2021光影藝術展，推出期間限定的《微光夜宴》實境解謎體驗，以林園大宅為背景，整個園邸都是遊戲場地，邀請民眾Cosplay潛入林家老爺壽宴，一起抽絲剝繭找答案破關。11月場次報名已額滿，12月19日、26日場次將於12月5日開放報名，還不快手刀下訂！

文化局表示，《微光夜宴》實境解謎專屬限定體驗活動，結合懸疑解謎、沉浸互動表演、飲食饗宴以及光雕秀，超過200分鐘的沉浸式體驗，讓民眾身歷其境，穿越時空體驗古蹟人文風情。體驗活動開放2人以上報名參加，每組最多4人，每場最多20個人；2人票價2400元、3人3300元、4人3960元，活動從下午2時30分至晚上8時。

文化局補充說明，參與的玩家們將受到神祕男子所託，喬裝打扮回到1890 年代的林本源園邸，在林家老爺的壽宴中開始進行任務，尋找不同角色的疑問，並在園邸各處搜集線索解謎，與演員近距離互動並完成角色任務，感受華麗宴會背後的暗潮洶湧，及燒腦解謎環節，多重結局由玩家自己決定。

《古城尋跡之微光夜宴》實境解謎遊戲的參與玩家們將受到神祕男子所託，喬裝打扮回到1890年代的林本源園邸進行解謎任務。(圖/新北市文化局提供)

活動將有工作人員引領玩家和表演者進行互動，玩家不用背劇本，也不用擔心關鍵時刻會手足無措，只需開心拍照、放鬆玩，赴宴的Cosplay古裝扮相則由崇右影藝科技大學時尚造型設計系團隊，為參與玩家打造，共創古蹟活化、產學合作的新典範。

遊戲結束後，還能體驗林園夜晚景緻及欣賞在來青閣登場的炫麗奪目光雕秀，今年光雕秀由知名的數位音像創作者葉廷皓與遊樂製品共同合作，結合「雷射」與「點雲」等當前新光雕展演的技術，以「初始」、「新生」、「現在」、「未來」4大段落，加入年輕人喜愛的電玩遊戲元素，呈現板橋林家花園百年歷史演進，描繪傳統與現代的輪廓，表演加長到15分鐘，是先前的3倍，投影面積也加大，讓人漫遊沉浸在林園美學之中。

「光映綺想曲」光影藝術展結合「雷射」與「點雲」等當前新光雕展演的技術，呈現板橋林家花園百年歷史演進。(圖/新北市文化局提供)

除光雕秀，今年更搭配園邸觀稼樓互動體感裝置、香玉簃動力雕塑裝置、方鑑齋立體聲音裝置等沉浸光影體驗，將林園的自然景觀、歷史脈絡與人文景物，巧妙地轉化為現地創作作品，讓民眾得以透過系列作品從視覺、聽覺、互動等不同感官經驗，更深入了解林園的特色與獨特性。

「光映綺想曲」光雕秀每周五、六19時至20時45分演出，每30分鐘一場，一天4場次分別為晚上19時、19時30分、20時、20時30分，光雕秀演出15分鐘，展期至明年1月1日。(新北市文化局廣告)