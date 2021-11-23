新北市一名陳姓男子在健身房到盥洗室淋浴時，突遭一名身材壯碩的林姓男子闖入，硬要幫他「按摩」，嚇得他不知所措，事後提出性騷擾申訴，警方與新北市政府都認定林男性騷擾，林男不服提起行政訴訟，仍被法官認為行為已逾越正常社交分際，判他敗訴。

據了解，陳男2019年10月6日晚間8時許，在新北市 一家連鎖健身俱樂部的男性盥洗室洗澡時，突被林男拉開隔間浴簾表示要幫忙按摩，隨即伸手碰觸他的下體，陳男第一時間拒絕，同時奮力抗拒，惟因林男身材壯碩，無力反抗，當下呼喊也未得救，整個過程約10分鐘，造成他心靈受創。

林男辯稱，自己從事按摩工作，與陳男常在健身房相遇，都會互相打招呼，當天他去健身房洗澡，剛好看到陳男的浴簾沒有拉上，遂進入隔間幫陳男按摩肩頸，並沒有觸摸陳男下體，對方當下還向他道謝，本案已獲檢察官處分不起訴，顯示他沒性騷擾。

不過，警方調查後認定性騷擾成立，林男不服，向新北市政府提申訴、再申訴、訴願都失敗，因此提起行政訴訟，請求撤銷新北市府的處分。

不過法官認為，雖然2人在健身房有見過幾次面，但林男連陳男的姓名都不知道，可見兩人並非熟識，再者，事發當下陳男背對林男，根本毫無防備，且林男的舉止也讓陳男感到被冒犯，因此認定林男舉止已逾越一般社交分際，最終判決敗訴。全案可上訴。