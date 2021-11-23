遴聘11位來自不同地區的國內外傑出女性，加入桃園市智慧城市推動委員會。(蔡依珍攝)

桃園市政府為推動智慧城市，2015年設置「智慧城市推動會」，今年更加入「女力」，希望透過遴聘11位來自不同地區的國內外傑出女性，加入桃園市智慧城市推動委員會，除可強化桃園與數位產業之間的連結，也宣示桃園的智慧治理，將兼容更均衡多元的性別觀點。

桃園市長鄭文燦說，上任後呼應蔡英文總統推動「數位國家、智慧島嶼」當國家轉型目標，桃園以「智慧治理」、「智慧生活」、「智慧產業」3大方向，並在「好用、有感、可複製」的目標下，落實超過130項智慧城市計畫，讓「桃園經驗」輸出到台灣各地。

像是桃園市市民卡發行量超過170萬張，幾乎人手一卡，成各縣市政府學習的對象，現有超過30種功能，接下來還要導入行動支付，推動無零錢商圈；桃園市也全面換裝智能路燈，不必再透過里長報修，系統上就可以主動監控並即時維修，並可因應白天、夜晚或下雨，自動調整出最適光；桃園更布建1010組空氣盒子，利用科技智慧監測環境，讓汙染無所遁形。

鄭文燦提到，女性運用數位工具的思維，較男性更包容、全面且有敏感度，桃園打出「She Smart Taoyuan」的品牌號召，聘請各領域的女性資訊長加入，期盼讓台灣成為亞洲國家中女力表現的領航者。

11位專業傑出女性分別為「科技電信領域」台灣IBM總經理高璐華、遠傳電信總經理井琪、比利時微電子研究中心大中華區暨東南亞總經理何玫玲、艾司摩爾台灣暨東南亞區人資總監劉伯玲、緯創資通全球人力資源副總監鍾嘉欣；「永續能源領域」戴爾科技集團全球環境事務部門亞太區總監戴令徽、奇異公司政府暨政策事務總監王珮馨、台中精機董事長特助黃怡穎；「政策經濟領域」清大材料科學工程學系特聘教授游萃蓉；「媒體新創領域」爾亞品牌教練顧問公司共同創辦人鄭夙雅、巨思文化執行長陳素蘭。