花旗(台灣)銀行23日傍晚公布，上周五(11/19)與花旗銀行企業工會開會的內容，是正式展開勞資協商會前會。大有向立委、金管會明說「協商程序問題有在進行討論」，沒有任何「拖延」。

花旗(台灣)銀行表示，11/19會議針對後續協商程序問題進行討論，會議由勞動部勞動關係司司長王厚偉主持，與會者包括全金聯秘書長韓仕賢、花旗(台灣)銀行管理團隊、花旗銀行企業工會代表及雙方律師。

這場協商的會前會，得出結論之一：花旗管理團隊與企業工會針對未來勞資協商會議的正式框架，包括協商頻率、主席、地點等內容充分交換意見。

結論之二，為建立多元順暢的溝通管道，花旗銀行內部針對全體員工，推出全新的溝通平台—SmartCiti，協助同仁即時掌握最新勞資溝通訊息以及相關公告。等於出售消金業務標案，若涉及員工權益，就會在該平台上公布。

花旗管理團隊認為，雙方代表在會議中，秉持合作互信的態度、積極溝通，為後續勞資會議進程，奠定未來理性對話的基礎。因此非常感謝勞動部安排及指教，讓會議得以順利進行及聚焦。