上銀科技面對2020、2021兩年嚴峻疫情，依然持續推動既有健康促進方案，並提升活動參與率，追蹤員工健康改善成效，建構健康職場文化及多元照護能量，23日獲康健雜誌頒發健康企業公民—最佳進步獎。

上銀指出，康健雜誌長期關注職場健康，推動「CHR健康企業公民」許諾行動與評選，號召全台企業，從知（健康意識類）、動（健康活動）、食（健康飲食）、輔（健康管理）四個構面進行，以實際行動推動職場健康。上銀自2019年起便許諾支持，同年也榮獲康健雜誌CHR健康企業公民—創新獎。

上銀表示，上銀每年都會舉辦登山活動，無論是攀登玉山、合歡山或是大霸群峰，都吸引大批員工踴躍報名，每梯次登山隊伍出發前，上銀總經理蔡惠卿都會親自授旗，並與每一個人擊掌祝福，期望員工在認真工作之餘，也能到山上放鬆身心靈，享受山林間的芬多精。

上銀指出，上銀也定期舉辦健康講座、安全文化講習、CPR急救等相關訓練課程，並推行健康護照集點活動，鼓勵員工自主性參與，養成運動好習慣。2019年起上銀科技與中國醫藥大學附設醫院合作，進行一日有薪志工服務活動，讓同仁體驗生命的脆弱與健康的可貴，志工活動也讓員工能深刻感受到生命的意義。

除此之外，上銀2013年起每年訂購康健雜誌分享給上銀資深同仁的家人，表達公司的感謝與關懷。2015年起，上銀也每年致贈康健雜誌給HIWIN的大客戶及其家人，並藉由這份知性禮物共同營造一個活得自在、健康快樂的社會。

上銀強調，上銀自創立之初就以員工、股東、長期發展（研發、品牌）與企業社會責任，做為上銀永續經營的四大支柱，其中員工是公司最大的資產與核心競爭力，所以排在第一順位，上銀積極推行各項安全衛生活動，實踐保障同仁工作安全與健康，營造優質安全的工作環境，以實現公司永續發展的目標。康健雜誌所辦理的CHR健康企業公民是個很有意義的活動，在此也邀請企業們一起參與這項活動。