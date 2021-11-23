近期接連出現數起駭人聽聞的社會案件，如屏東「挖眼案」、桃園「超商殺人」案等，多數皆發生在獨自一人工作的夜間工作場所，外界認為勞動部應給予雇主更多指引，勞動部職安署因此擬在本月底推出「夜間工作安全指引」，並將提供雇主建議，以防止類似情況再度發生。

職安署組長張國明表示，就職安法而言，雇主對防止員工的不法侵害應有預防義務，雇主應善盡其防範作為，目前也蒐集資料強化，並擬在月底推出「夜間工作安全指引」，並將在如安全事項、健康事項、管理事項外，也有如建議事項等，建議雇主應符合此事項讓勞工能更安全工作。