超商店員因勸導顧客佩戴口罩，遭持刀刺死之社會暴力案件，引發社會關注。監察委員林國明、王麗珍認有進一步瞭解之必要，已於今日申請自動調查。

監察院指出，自5月新冠肺炎疫情警戒提升第三級迄今，短短半年期間，先後於新北市、屏東縣、桃園市、臺北市、臺中市等地區，連續發生數起超商店員因勸導顧客佩戴口罩遭毆傷、挖眼等暴力事件，造成嚴重社會治安問題，引起社會大眾關注及輿論撻伐，相關權責機關後續因應處置作為究否迅速允當？

監委表示，近來頻傳之超商防疫暴力事件，部分加害人疑似合併精神疾病，造成社會人心惶恐。究行政院所屬權責機關有無建立橫向聯繫處理機制，以降低犯罪率？內政部警政署有無建立對夜間工作者的保護機制，並加強夜間巡邏？中央疫情指揮中心對於超商店家執行勸導未戴口罩者進入，有無建立相關準則、指引？

監委指出，勞動部所定「執行職務遭受不法侵害預防指引」是否足敷因應類此防疫暴力事件？有無檢討修正之必要？行政院107年核定之社會安全網中對精神障礙者之列管機制及司法精神病院之設置，目前規劃執行情形如何？對於精神疾病患者，有無強化追蹤及預警機制？又權責機關針對上開個案之後續因應處置作為，有無違法失職情事？均有深入調查瞭解必要。