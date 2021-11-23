號稱「第4世代戰車」的俄羅斯T-14阿瑪塔主力戰車(Armata MBT)遇到量產困難，原本預定的明年成軍已確定辦不到，消息人士表示，最快也要到2022年才能進入批量生產，2024才能成軍。

防衛部落格(Defense Blog)報導，「阿瑪塔」是標準化重型履帶車，在上方加裝主戰車砲塔，就成為T-14主力戰車，若擴大艙內空間與中口徑機砲，就是T-15 步兵戰車、或是裝甲運兵車等等。它是俄羅斯在2010年代開發的新一代戰甲車，其原型車於2015年5月9日在紅場勝利日閱兵式上首次向公眾展示。

俄羅斯將「阿瑪塔」視為重振軍工業的主要計畫，期待在2015年至2020年間採購2,300輛 T-14，更換老舊的T-62、T-72、T-80等。然而俄羅斯軍方沒有那麼龐大的預算可以買新戰車，海外訂單也爭取不到，使得T-14遲遲無法量產。

再加上美國與歐盟國家不提供重要電子元件給俄羅斯，而T-14有許多傳感器與操作系統都仰賴西方的高品質電子產品。雖然尋找替代供應商，但是元件品質不如西方產品。

消息人士表示「在測試過程中，戰車火控系統相關的設備有許多缺陷，這需要大量時間來微調以及後續測試。」

西方的抵制打亂了俄羅斯對T-14的布局。去年12月，俄羅斯國家高科技公司負責人謝爾蓋•切梅佐夫(Sergei Chemezov曾信誓旦旦的表示「2021年阿塔瑪戰車將開始逐批交付給俄羅斯陸軍。」

星期一，俄羅斯裝甲部門負責人亞歷山大•舍斯塔科夫少將(Alexander Shestakov)的最新說法是「T-14的試驗至少要到2022年才會完成，也才能進入量產。」