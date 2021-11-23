劉亮佐、黃靖倫、曹佑寧、羅宏正合作新戲。（羅永銘攝）

草爺穿女裝戴假髮，與邵雨薇、林利霏互動逗趣。（羅永銘攝）

邵雨薇與曹佑寧合作新戲。（羅永銘攝）

由邵雨薇、曹佑寧、羅宏正、林利霏、劉亮佐、黃靖倫等人主演、草爺特別客串的科幻愛情喜劇《火星上的維納斯 Venus on Mars》23日舉行開鏡儀式。邵雨薇飾演因一場意外被「傳送」到一個只有男人的平性宇宙「Ｍ-地球」，身為星球上唯一的女生，也成為巨星、女神般的存在，甚至讓星球上從來不懂「勃起」的男生們有了第一次生理反應。對此話題，就怕「歪樓」的邵雨薇臉漲紅害羞地說：「不是所有人都會喜歡我，也有很多人不喜歡我啦！」

邵雨薇說，她覺得接演這部戲是命中註定的緣份，因為之前算塔羅牌時，被告知她的幸運女神就是維納斯，所以後來她的線上數位雜誌也以此為名，現在又接演以維納斯為名的劇集，且她劇中名就叫「朱維納」，「維納斯真的是我的幸運女神！」

該劇故事架構是與地球平行時空，因此幾乎所有人都是一人分飾兩角，曹佑寧飾演與邵雨薇一起長大也曾相戀的好朋友，兩人一起被傳送到新的星球後，還遇到了另一個自己，他說另一個角色在另一星球是女性研究權威，「因為星球上沒有女生，所以就像研究恐龍的考古學家一般，所以當她出現在這星球，對我來說好像天上掉下來的禮物、突然跑出一個女神」，被問到現實中的女神是誰？他害羞地說每個人定義不太一樣，「我以前就有講過我的女神是誰，我很喜歡林志玲」。

羅宏正劇中飾演完美的萬人迷，也是「維納斯」的貼身保鑣兼經紀人，被她啟發了兩性概念。邵雨薇透露，她媽媽最近成了宏正鐵粉，不斷在家庭群組狂發以前Spexial男團練舞影片，直誇他們好帥、很棒、很厲害，知道要合作時，她還跟媽媽說「我會跟他說妳很愛他」。宏正說，定裝時，邵雨薇真的跟他講了這件事，他聽完不知道該哭還是該笑，「妳媽媽可能看得還不夠多，因為我們也不是跳舞很厲害的團體」，被問到Spexial是否算解散了，他表示「不敢說破，但很難大家再湊在一起工作了。我在這團體是已經畢業了」。

此外，草爺也穿起女裝、戴長假髮客串演出一個預言家，他透露完妝後忍不住就想翹起小拇指，還被說很像星座專家唐立淇，但他一講完又擔心惹「國師」不開心，馬上笑說「幫我剪掉，對不起！」另外結婚生女後已6年沒拍戲的林利霏，也跟同樣來自新加坡的黃靖倫合作演夫妻，兩人將是邵雨薇劇中的父母。