中油宣布23日起至27日一連5天在台北中油大樓舉辦六座展示館聯展，六大吉祥物「歐力」掛上工作證化身能源尖兵，邀請民眾透過各種展示及「石油職人市集」攤車闖關體驗，了解能源相關常識。以早期北埔油罐列車為原型復刻的小火車更開進展場，帶領大小朋友輕鬆探索台灣石油產業文化路徑。

中油全台共有六座展示館，各具特色及主題。位於台北中油大樓的「石油探索館」以互動體驗探索石油與生活緊密關係為特色；苗栗市「探採科技展示館」是國內最大且最完整的鑽井岩心保存機構；苗栗縣公館鄉的「台灣油礦陳列館」位於世界上持續生產最古老油田旁。

嘉義市「煉研陳列館」充滿創新能量；高雄永安液化天然氣廠的「元氣生活館」以潔淨能源天然氣為主題；高雄市楠梓區的「煉油陳列館」則位於日治時期建立的海軍第六燃料廠內。

中油指出，新開幕的六館聯展透過「石油職人市集」方式將六館設計成不同主題的闖關攤車，每個關卡都可看到各種石油產業設施，包括塔、槽、閥、管線、井架、廢氣燃燒塔及天然氣船等。參觀民眾可從台北石油探索館為起點，動手轉動閘閥獲得「石油分子扭蛋」後開啟石油探索之旅，接續到各關卡體驗震源車探勘模擬、磕頭機操作體驗、煉油廠彈珠檯、觸媒實驗及天然氣管線查氣等。

中油開幕活動並發表吉祥物「歐力」，包括台北石油探索館的「歐力隊長」，還有「探採先鋒歐力」、「油礦達人歐力」、「實驗博士歐力」、「煉油小兵歐力」及「元氣小子歐力」，一起推動能源教育。

除體驗趣味的互動遊戲，也展出六館職人手工具、早期設備、歷史文獻及創新研發等展品。特別的是以早期北埔油罐列車為原型復刻了一輛造型小火車，重現產業運輸史的更迭，並結合導覽動畫影片，邀請參觀者搭乘列車認識中油的過去、現在與未來。