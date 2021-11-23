《華爾街日報》調查顯示，為了抑制高漲的通膨與家庭債務，韓國央行可能於25日政策會議上宣布升息。該報訪調的34位分析師全都預期，韓國央行本周可能將利率調高一碼至1％，而隨著經濟復甦與通膨加劇升溫，明年可能進一步升息。