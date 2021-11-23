通膨升溫 韓央行升息一碼機率攀升 20:392021/11/23 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《華爾街日報》調查顯示，為了抑制高漲的通膨與家庭債務，韓國央行可能於25日政策會議上宣布升息。該報訪調的34位分析師全都預期，韓國央行本周可能將利率調高一碼至1％，而隨著經濟復甦與通膨加劇升溫，明年可能進一步升息。 合庫金明年股利配發 可望超過1.3元 楊金龍勸年輕人 買不起先租屋 野村：未來數月降準機率急升 大台中不動產開發公會理事長王至亮：台中移居宜居 剛性買盤支撐房市 #通膨 #韓國央行 #升息 #通膨升溫 #央行升息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資回補空單 台股戰高 04:102021/11/23 財經要聞 《通信網路》萬泰科搭最夯應用 明年獲利強升 08:522021/11/23 財經 股價指數期貨贏家專欄－台道瓊期 短線當沖布局 04:102021/11/23 證券．權證 歐洲又爆封城 股匯警報響 04:102021/11/23 全球財經 貝萊德料中資股將好轉 看好綠色、科技業 15:492021/11/23 財經 中華徵信所警告2022年風險 股市、原油、美元是通膨恐怖份子 10:472021/11/23 財經 《國際經濟》通膨下不來 韓央行25日恐再升息1碼 12:332021/11/23 財經 《國際經濟》2022大馬GDP 最多上看6.5％ 16:482021/11/23 財經 商品期貨趨勢專欄－美黃金期 籌碼面偏多 04:102021/11/23 證券．權證 財經熱門新聞 受惠元宇宙超級循環 里昂欽點台股11尖兵 - 財經要聞 - 工商時報 老美不給賣EUV機台...營收恐不妙 ASML這點卡關無法出貨陸廠 - 財經 台積電危險了？外媒爆三星狠砸4800億赴美設廠 地點曝光 - 財經 牙膏擠爆！英特爾猛秀肌肉追趕台積電 拚重奪霸主地位 - 財經 萬八前摔跤 有人暗爽？元宇宙等3大題材 挖出下一波妖股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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