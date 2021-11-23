第12屆「您的一票，決定愛的力量」活動邁入最後衝刺階段，社福團體紛紛把握關鍵時刻，進行促票，台新銀行公益慈善基金會號召台新志工與12家社福團體，齊聚台東鐵花村進行遊街快閃，台東社會處處長陳淑蘭特地到場聲援，帶領兒少及身障族群走向人群促票。

台新銀行公益慈善基金會表示，「您的一票，決定愛的力量」全台快閃促票，最終場將於11月27日在台中新光三越中港店前舉辦，現場投票即可獲贈南六企業愛心贊助的「愛的力量」酒精濕紙巾。這次台東快閃活動中由慎修養護中心VAVI樂團開場、牧心智能發展中心院生，及台東縣友善關懷協會所服務之兒少帶來精采原住民表演。

台東社會處處長陳淑蘭指出，今年疫情衝擊台東觀光業使遊客驟減，社福團體資源募集也更加匱乏，希望民眾能投票支持臺東團體。台東縣南迴健康促進關懷服務協會方舟教室督導張凱雁認為，參與「您的一票，決定愛的力量」活動讓台東社福團結並有向心力，除組成聯盟，也常在群組內討論各種聯合促票方式，分享促票經驗，更認識許多公益夥伴。友善關懷協會總幹事黃建豪則分享說，透過參加這個活動，將能打開知名度，讓服務廣為在地人知曉。

台新銀行公益慈善基金會強調，今年「您的一票，決定愛的力量」網路投票並新增Google帳戶登入方式，增加不同族群投票參與，因應投票活動進入最後倒數一周，台新金控集團內部各單位，全體動員為愛助攻，透過時下最流行的短影音，全力為所認養的社福團體進行宣傳及促票。

即日起至11月30日，民眾只要至台北市仁愛路圓環的台新金控大樓外，跟愛的力量3D地景圖合照，並且將各式創意照片，上傳至台新銀行公益慈善基金會粉絲專頁指定貼文下方留言處，即可獲得限量版「愛的力量」愛心口罩。