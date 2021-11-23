資深女星張庭當年以電視劇《花系列》走紅，近年與先生林瑞陽把工作重心放在大陸，開保養品公司並經營微商，生意做得有聲有色，還有「微商一姐」封號；張庭不僅和先生投入微商事業，她還跟閨密陶虹合夥開公司「陶不庭文化傳媒」，感情好到她曾大手筆送房，但近日網友挖出陶虹退股公司又已改名，兩人好感情疑似鬧翻，掀起熱議。

張庭和林瑞陽在大陸經營事業相當成功，據傳兩人身家高達人民幣300億元（約新台幣1200億元），擴展事業時屢屢砸錢買樓，出手闊綽；而張庭與閨密陶虹感情出了名好，去年在上海斥資80億元買一棟樓，更大方把一層樓送給她當辦公室，讓眾人羨慕不已。

兩人之所以是閨密，傳聞張庭和林瑞陽初期發展微商時遇到不少困難，陶虹和先生徐崢一直出錢出力幫忙，還投資當大股東，陶虹也會跟張庭一起直播帶貨；之後張庭的其中一間公司還以兩人名字取名「陶不庭文化傳媒」，兩人好感情肉眼可見。

但近日有網友透過徵信機構「天眼查APP」，發現陶不庭文化傳媒不僅工作項目有變更，陶虹還退股離開公司，7月份該公司名稱就已改成「淘不庭文化傳媒」，管理人只剩下張淑琴（張庭）、林吉榮（林瑞陽）二人。

陶虹退出張庭公司消息引起網友熱烈討論，紛紛懷疑兩人好感情是否因錢鬧翻，但沒多久有粉絲跳出來闢謠，表示陶虹是改以公司形式入股非個人，希望外界不要質疑她們感情深厚的姊妹淘情誼。