戴姓、樓姓男子今年7月在觀音住處和黃姓男子一起吸毒，豈料黃用藥過量送命，2男見狀竟焚屍滅證後棄屍，連臉都被火吻到無法辨識，一度被當成無名屍，檢警深入追查才揭發全案，偵結後依轉讓禁藥致人於死、毀棄屍體等罪嫌起訴戴、樓男。

44歲戴姓男子、26歲樓姓男子今年7月22日一起到41歲黃姓男子位於觀音區的住處聚會，期間戴男掏出海洛因供黃施用，豈料隔天清晨5點，黃因施用海洛因過量導致嗎啡中毒，失去呼吸心跳，陳屍房內，被發現時已經手部發黑。

戴、樓男害怕吸毒一事被警方查獲面臨牢獄之災，謀議毀屍滅跡，23日一早10點多，向不知情友人借了1輛車，回程加油時順道買了2瓶汽油，再拿布包裹黃遺體塞進後車廂，開車到觀音區玉林路段一處廢棄的鐵皮屋附近，潑灑汽油點火後焚屍逃逸。

多天後直到附近鄰居聞到惡臭才發現焦屍，但已全身浮腫爬滿蛆，因臉遭火吻成「無臉屍」，警方採集指紋才確認身分，比對交友狀況逮到戴男、樓男，一度懷疑2人殺害黃男，但2人矢口否認殺人，堅稱是吸毒過量而亡，輔以2人對話紀錄和黃男解剖報告，排除殺人動機。

檢方認為，海洛因對人體有害眾所周知，施用致死也時有所聞，可見戴男客觀上得以預見，並無不能注意，認轉讓海洛因行為和黃死亡結果間有因果關係，偵結依藥事法轉讓禁藥致死、毀棄屍體等罪嫌起訴戴男，另依毀棄屍體罪嫌起訴樓男。