桃園龜山發生超商店員遭刺命案，桃園市長鄭文燦23日表示，探視被害者家屬時已向家屬致歉，並表示市警局即日起透過交叉、複式巡查，提高超商見警率及巡邏密度，且要入店，讓超商夜間工作安全獲得更大保障。

鄭文燦說，探視超商命案被害者家屬時，家屬表達希望超商、警方、政府加強超商夜間安全管理。

「桃警可以執行的部分即起推動！」鄭文燦說，市警局刑事警察大隊已邀集四大超商研議，包含超商設置巡邏箱及電子簽到，由警察與守望相助隊交叉巡邏，另外也由派出所及警備隊進行複式巡查，員警將進到超商內，提高見警率及巡邏密度，期盼發揮遏阻效果，並以最大決心維護超商員工夜間工作安全。

鄭文燦也提到，四大超商也有與保全公司合作，希望保全公司與超商業者也能同步提高夜間防護作為，尤其超商店員多半為年輕人，部分還是半工半讀的學生，不應由他們承擔安全風險。

鄭文燦也再次向家屬表達歉意，他也能深刻感受家屬心中的痛，希望能夠以打造更安全的夜間工作環境當目標，協助家屬完成善後工作。他也感謝龜山警分局同仁在接獲民眾報案後5分鐘即抵達現場、制伏歹徒，並完成案件的初步調查，期盼司法單位能從重求刑，給社會與家屬一個交代。