大士爺廟廟內正殿橫樑經清洗後可見其原始畫作。（張亦惠攝）

大士爺廟天井原先蓋有採光罩，移除後空間明亮許多。（張亦惠攝）

大士爺廟23日辦理完工記者會，董事長周漳炎、鄉長何嘉恒、文觀局長許有仁、縣議員林淑完等人出席。（張亦惠攝）

嘉義縣大士爺廟是縣定三級古蹟也是全台唯一主祀大士爺的廟宇，每年大士爺祭更是全台宗教盛事之一，但廟宇因長期因不通風、內部潮濕等問題導致屋頂漏水、樑柱遭蝕，廟方自籌並申請文化部經費修復，目前已完工，預計30日舉行安座大典。

大士爺廟建築起源已不可考，1906年梅山大地震時廟宇全毀，1923年信眾集資修復，廟方指出，過去在1996年2月及1999年，由李政隆建築事務所完成古蹟調查研究計畫與修復計畫，同年6月17日開工，但因921地震與1022嘉義地震損害而變更設計，2005年竣工。

大士爺廟董事長周漳炎表示，經過10幾年陸續出現屋漏、木朽及壁裂，且正殿背牆還有水平、垂直橫貫裂縫，因此決定修復，古蹟主體與附屬設施之局部改善與修復工程經文化部核定2500萬元經費由廟方自籌51％，由建築師張玉璜規畫設計，去年2月動工，今年11月完工。

嘉縣文觀局文資科科長林君徽表示，廟內所有壁畫、彩繪等經過長年香火煙燻已反黑，這次全部進行清洗，且清洗前先試洗過由建築師確認不會傷及畫作本身，讓民眾能一窺廟宇內的細緻之處，另，正殿2龍柱也請來寺廟彩繪大師陳杉銘重新彩繪。

林君徽說，廟宇天井過去使用採光罩，卻因此造成寺廟內部通風不佳、濕度較高反而招來白蟻等問題，這次修復拿掉採光罩，並加強屋頂防水等工作，另，也加強廟宇照明，利用燈光明暗呈現廟宇構件、畫作的美感。

大士爺廟23日辦理完工記者會，董事長周漳炎、鄉長何嘉恒、文觀局長許有仁、縣議員林淑完等人出席，廟方表示，11月30日將舉行開廟門、入火安座大典及開香普渡典禮，何嘉恒說，感謝廟方用心維護屬於民雄的文化資產，邀請鄉親一起來祈福並參與這珍貴的一刻。