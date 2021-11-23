農委會主委陳吉仲今接受民進黨網路部Podcast「耳朵出遊不出油」訪問時表示，萊克多巴胺是就是一個很簡單的產品，就是飼料的添加物；「我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。對此，國民黨台北市議員游淑慧質疑，台灣為何禁用萊劑？「那陳吉仲自己吃嗎？」

對於萊克多巴胺是什麼，陳吉仲指出，「就是一個很簡單的產品，比如說豬要長大，最後提供給豬吃的時候，除了給它吃飼料，飼料就是玉米、黃豆，你給它混和以外，要添加一些添加物，『就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品』，某種程度就是飼料的添加物，其實，瘦肉精有很多種，那為什麼簡稱瘦肉精，其實那就是讓它的換肉率瘦肉部分比肥肉還多」。

陳吉仲還說，如果這個國際遊戲規則的承諾用公投案決定去留，那個國家就會倒退嚕，以後沒有國家會跟你談所謂的自由貿易或相關的遊戲規則，他是比較擔心「我們出爾反爾」。

針對陳吉仲的說法，游淑慧23日晚間在臉書上發文表示，那台灣幹嘛禁用？那陳吉仲自己吃嗎？網友們也留言回應，「他神邏輯」、「萊劑既然這麼好，那美國為何不全面使用？」、「更可笑的是，各縣市政府強迫店家告示豬肉來源，只要是進口不都是合法嗎？」、「萊劑等於保健食品？那陳吉仲每天一公升萊劑吃給大家看」。