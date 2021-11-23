警方在謝嫌公司查扣盜版後列印的國中、小學校段考卷與評量等實體書籍。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名開設國中小學生補習班的謝姓業者，利用疫情期間，學生改為線上教學之繼，向盜版業者購買國中、小學段考卷與評量書籍以及大專院校的原文書電子檔後，上傳至雲端伺服器，於臉書及蝦皮拍賣平台販售，因影響學生考試公平性及出版商權利，保二總隊偵三隊警方獲報，循線逮捕謝嫌，初估年獲利逾300萬。

保二總隊偵三隊警方日前執行網路巡邏時，發現有不法業者透過臉書一頁式廣告、粉絲專頁及網購平台等管道，低價促銷販賣盜版書籍；同時間，警方也接獲圖書協會等團體報案，指稱所屬會員公司所發行的大專院校原文書籍及國中、小學校段考卷與評量等實體書籍與原文書電子檔遭不法業者重製及散布，由於侵害智慧財產權甚鉅，警方於是成立專案小組追查。

警方追查後，發現在高雄市開設國中小補習班的57歲謝姓業者藉疫情期間，多數學校採線上教學之際，於109學年度下學期起，將盜版著作的電子檔案上傳至雲端伺服器儲存，再利用臉書及蝦皮拍賣平台販售給不特定人士之外，謝嫌還將侵權圖書電子檔案交由印刷廠印刷成冊販售給不知情的補教業者，謀取不法利益。

警方查出謝嫌以一科測驗卷10本為1組，販售約200至400元，千頁的原文書電子檔則150元至350元價格販售，不僅間接影響學生考試公平性，也影響出版商權利，警方11月12日前往謝嫌位於左營區及鼓山區住處及公司執行搜索，當場查扣內藏盜版命題題庫電子檔案計數萬筆資料的5台桌上型電腦主機5台、盜版侵權書籍逾500本及盜版學校專用考卷，訊後依違反著作權法將謝嫌移送法辦。