昨(22日)在新店花園新城犯下咖啡商狙殺命案的黃姓帽T殺手，警方查出他在上午8時許在10秒內開4槍奪命後，迅速將犯案車輛開往新店IKEA棄車，2度變裝換搭計程車，前往桃機，沿途丟棄作案槍枝及衣物後從出境潛逃大陸廈門，刑事局兩岸科獲報後證實，已將黃嫌口卡資料透過兩岸共打機制傳給大陸公安協助緝捕，據了解黃嫌疑已入住防疫旅館，當地公安單位已掌握黃嫌行蹤，但未回應是否已有緝捕行動。

刑事局表示，兩岸科已將黃嫌資料提供給大陸公安部，並提出協助緝捕申請，但目前尚未獲得大陸正式回應，由於這兩年來兩岸共打機制停滯，大陸公安此時是否會協助逮捕黃姓槍手，並遣返台灣進行偵辦還有待大陸方面回應。

事實上，兩岸2017年在共同打擊犯罪上，一度突破以往的「已讀不回」僵局，當時澎湖籍「進金和發2號」漁船遭大陸漁船搶劫，海巡署循「兩岸共同打擊犯罪機制」通知陸方，陸方成功協助攔下匪船偵辦。這也是大陸自2016年520兩岸共打機制幾近停擺之後，首度取得的新默契。

惟蔡英文政府執政後近年幾乎與大陸「零互動」，兩岸關係急凍，致使這次大陸警方會否協助緝捕「帽T殺手」黃嫌？再度考驗兩岸共同打擊犯罪機制。