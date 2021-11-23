為了讓消費者吃得安心，讓農民能在更安全的環境工作，農委會積極推動農藥減量政策，農業藥毒所從2019年起統籌推動「建構農藥減量之健康永續與生產模組」計畫整合農委會所屬試驗改良場所、大專院校等專業團隊量能，鎖定栽培面積大或經濟價值高之重點作物，藉由農藥分級管理評估技術及研發安全資材等應用技術，開發農藥減量生產模組技術，強調精準、安全用藥思維，降低高風險農藥殘留問題，創造友善農業永續生產環境。

為了加速擴散推廣農藥減量之生產技術，藥毒所攜手計畫團隊23日協同台灣農業科技資源運籌管理學會共同辦理「善農永續工程-農藥減量達人技術交流會」，以政策、技術、品牌為主軸，邀請學研單位、生產達人等進行農藥減量技術與實績分享，另也特別邀請實際接受輔導農友與農藥減量計畫團隊成員進行成果交流，分享導入農藥減量技術的心路歷程、使用成效、精進方向等，藉此有效擴散推廣農藥減量亮點成果。

這次活動特別精選23項的亮點成果辦理海報與實體展，包含水生生物階層式毒性評估之研究、防治蔬菜園雜草之植物精油製劑、南方小黑花椿象生產自動機械化、番茄農藥減量生產技術模組、茶葉農藥減量生產技術模組等研究成果，現場除了能瞭解農藥減量的概念與推動實績，更可獲得農藥減量關鍵生產技術的第一手資訊！

活動參與產官學研人士高達百位，藥毒所表示，透過此次技術交流會，除了提供農藥減量生產技術之經驗分享，更能強化研發科技投入扣合產業需求，期望能達成施藥精準與安全用藥目標，創造永續農業生產環境，讓消費者享用安全優質的台灣在地農產品。