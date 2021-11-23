郭正亮訂婚照曝光。（取自《微風兩岸》網路節目）

經常在各大政論節目評論政治、分析國際情勢的前民進黨立委郭正亮，近日有《微風兩岸》網路節目介紹其人其事，並且他的訂婚照也在節目中曝光。郭正亮於23日在朱學恒直播中回應，這部影片做得還算精準，且點閱一周就破7萬。

《微風兩岸》Youtube頻道介紹郭正亮，祖籍台南麻豆，生於高雄，年輕時就迷戀魯迅作品。畢業於高雄中學，大學考上台大機械系，後轉系到心理系，1984年服役海軍陸戰隊，退伍考上台大社會所，並認識林佳龍、唐湘龍。

郭正亮妻子文馨瑩，1963年出生於宜蘭，原名文小蘭，國中改名文馨瑩，台大政治系畢業，1987年台大政研所二年級時與郭正亮結婚。

郭正亮於1990年攻讀耶魯大學政治學博士，1991年文馨瑩也進入耶魯大學。郭於1995年博士畢業後，1996年成為民進黨政策會執行長，2000年連任兩屆立委。

影片也提到郭正亮廣受歡迎的原因，在於其人格特質和廣博的學識，評論大體上客觀公正，也有國際視野。

郭正亮於23日在朱學恒直播中回應，這部影片做得還算精準，且點閱一周破7萬。