台灣遠東集團在大陸投資事業，近日遭對岸5省市以環保、消防等違法而查處並重罰。我陸委會表示，過去30年來，臺商對中國大陸經濟發展及社會就業作出重要貢獻，對於中共以政治為由，恫嚇威脅臺商，近期更加大操作「臺獨金主」清單，片面認定並採取懲戒措施，製造寒蟬效應，干擾臺商企業經營及臺灣民主體制運作，政府予以嚴厲譴責。

陸委會稱，國臺辦所稱「歡迎臺胞臺企到大陸投資發展」，意在吸引臺灣資金、技術、人才為其所用，助其發展，惟整體投資環境因各項強化監管措施、共同富裕政策、國進民退發展，以及政治干擾，使臺商在陸投資經營風險日增，政府提醒臺商認清事實，投資布局宜作長遠規劃。

陸委會重申，臺灣是民主法治社會，更非對岸管轄，我方不接受專制威權的恫嚇威脅，倘對岸不顧兩岸關係、意圖破壞我民主自由、製造對立不安，我政府將依中共對臺惡意舉措等事態發展，研議適時採取必要反制與防範措施，以確保國家安全與民眾權益。