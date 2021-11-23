大陸央視新聞今天刊發評論，「國台辦回應台灣遠東集團在大陸被查處」、「國台辦稱絕不允許支持『台獨』者在大陸賺錢」——上海、江蘇等省市執法部門對台灣遠東集團在當地投資企業存在違法違規行為進行查處的消息一經發出，與之相關的話題立即登上熱搜榜。聯繫前不久國台辦剛剛公佈了「台獨」頑固分子清單，並表示依法對「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主實施懲戒，這兩件事有無關聯，尤其受到矚目。

評論稱，大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此進行回應時，一是指出了台灣遠東集團在大陸幾個省市的企業存在一系列違法違規行為，有關部門對其採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施並收回其閒置建設用地，依據的是國家法律法規；二是表明了大陸的一貫立場沒有變，歡迎支持廣大台胞台企來大陸投資發展，將繼續依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。

評論稱，「吃飯砸鍋」這種事，個別台企真沒少幹，他們一邊在大陸賺錢，吃盡兩岸和平發展紅利，另一邊卻在島內充當「台獨金主」，做的都是破壞兩岸和平發展的事。這樣的台企不只有台灣遠東集團一家，台灣媒體就曾列出過「綠色金主」的名單，所以此次大陸對這些「兩面派」動真格的，立刻便引來了很多網友點贊。

評論稱，朱鳳蓮指出對台灣遠東集團的「查處違法違規問題仍在繼續」，並呼籲廣大台商台企要明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。這是嚴厲的敲打，也是善意的提醒。祖國大陸一直努力為台胞台企提供各種惠台政策和保障措施，都是在為爭取和平統一創造條件，只因和平統一最符合包括台灣同胞在內的中華民族的根本利益，這樣的良苦用心，再也不容「台獨」勢力繼續利用與糟蹋了！

評論稱，很顯然，大陸懲戒「台獨」金主已經不再停留在口頭警告的階段，具體的行動已然開始，只有壓縮「台獨」勢力的生存空間，才能為兩岸和平發展提供更多機會，才是真正為台灣好。