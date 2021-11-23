中央氣象局表示，今(23日)下半天起，水氣逐漸減少，各地逐漸轉乾，不過氣象達人彭啟明預告，明(24日)周三清晨雖然放晴，但輻射冷卻影響，空曠地區低溫有可能會比今天再低一、兩度，仍要留意。此外，氣象專家賈新興提醒，下一波冷空氣下周二、三報到，有機會達到強烈大陸冷氣團等級，北部將下探12度。

冷氣團發威！明晨低溫探11℃ 氣象局最新說明｜2021.11.23

氣象局表示，明天持續受到東北季風影響，清晨全台感受涼冷，依舊是中部以北、東北部地區13至15度，其餘地區16至18度，白天高溫較今天高一些，北部、東北部高溫19至22度，整天偏涼，花東地區21至24度，中南部回到27度以上。

23至24日定量降水預報。(圖/氣象局)

隨著水氣逐漸減少，降雨會從北部、東半部雲多飄雨的情況，慢慢剩下大台北山區、東半部地區降雨機率稍高，而且雨較為零星，中南部則是多雲到晴，主要留意早晚溫差，調整衣物穿著。

彭啟明在臉書指出，這波冷空氣要到周四(25日)，隨著冷高壓東移，冷空氣才會減弱，溫度也會逐步回溫，不過回溫幅度不大，頂多到 18-23度，周五到周末預期東北風會略增強，北部也有些水氣通過，會再略降溫，但不會像這幾天那麼冷，至少都還有18-22度，也會轉為陰沉偶陣雨的天氣，中南部仍相對穩定。

氣象局預估，下周二(30日)至12月2日東北季風將再度增強，氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。賈新興也提醒，下周二、三這波冷空氣，有機會達到強烈大陸冷氣團等級，北部將下探12度。