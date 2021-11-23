兆豐金董事會在23日通過兩項重要的子公司人事案並對外公告，兆豐投信、兆豐資產管理公司總經理分別向中信金及第一金兩大金控體系借將，由前中信投信副總黃大川、第一金租賃廈門分公司副總廖龍興出任總經理，這也是兆豐金對於子公司重要高層人事，再度對外攬才。

其中，即將接任兆豐投信總座的中信投信副總黃大川，在業界歷練非常豐富，先前亦曾任職寶來、元大、永豐投信。兆豐金指出，黃大川畢業於成功大學數學系與應用數學研究所，金融從業資歷25年，橫跨壽險、證券、投信三領域，證券期貨雙分析師與@CFP持證，自保誠人壽精算部門啟蒙後，多數時間於投信公司服務，在寶來、元大、永豐與中信投信等公司服務期間，除直銷、通路、分公司前線業務外，亦歷練企劃幕僚與研究等單位，兆豐金控期待借重其數理背景與客戶實務經驗，在紮根績效分析管理下，亦能帶領團隊落實客戶認同與增長管理資產規模。

而即將擔任兆豐資產管理公司總經理的廖龍興，則是由兆豐資產管理公司董事長林永堅物色，並由兆豐金控董事長張兆順親出出面借將的人選。據了解，廖龍興先前即是由林永堅在第一金租賃董座任內所提拔、青睞的重要部屬，因此在選擇總經理人選時，即推薦由廖龍興為總座搭檔。