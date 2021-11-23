農委會主委陳吉仲日前接受民進黨Podcast節目訪問表示，「給豬吃萊克多巴胺，好比是人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品」。此事也在網路上引發網友熱烈討論，許多網友都對陳擊中的說法感到非常傻眼。

對於萊克多巴胺是什麼，陳吉仲說，「就是一個很簡單的產品，比如說豬要長大，最後提供給豬吃的時候，除了給它吃飼料，飼料就是玉米、黃豆，你給它混和以外，要添加一些添加物，『就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品』，某種程度就是飼料的添加物，其實，瘦肉精有很多種，那為什麼簡稱瘦肉精，其實那就是讓它的換肉率瘦肉部分比肥肉還多」。

此事也PTT上引發網友熱議，「萊克多巴胺是保健食品？？？」、「給豬吃的保健食品，嘻嘻」、「幹話一堆，那台灣豬農怎麼不能用」、「別火上加油了好嗎，我能體諒台灣的不得已，但是你講幹話那又是另外一回事」、「這傢伙覺得火還不夠旺吧」、「主委掛保證了，塔綠班和817多吃點」、「那台灣豬怎麼不能吃保健食品？」

更有網友揶揄陳吉仲，「陳吉仲在自打臉，既然萊劑那麼好，怎麼不給台灣豬吃？」、「笑死，陳主委打臉陳教授」、「所以我說那個陳教授去哪了？」、「可是陳時中不吃耶？吉仲你要不要示範？」、「陳吉仲可以下台了，出賣靈魂」。